Miracol in Iasi: Neurochirurgii de la Spitalul 'Prof Dr Nicolae Oblu' salveaza viata unui copil de 10 ani

Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi au efectuat o interventie in timpul careia au extirpat o tumora de 4 centimetri, localizata in trunchiul cerebral al unui copil in varsta de 10 ani."Copilul de 10 ani s-a adresat initial spitalului din Barlad pentru ca familia a constatat ca are dificultati la mers, dureri de cap si varsaturi care nu puteau fi explicate. S-a efectuat o explorare imagistica de tip tomograf in timpul careia s-a descoperit o tumora ... citește toată știrea