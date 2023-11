Mircea Fechet, ministrul Mediului, a declarat miercuri, ca nu vom vedea de maine rafturile pline de ambalaje SGR, iar in prima luna, adica in decembrie, se asteapta sa existe pe piata 2% din ambalaje, iar pana la 1 iulie, intregul raft al magazinului va fi exclusiv cu ambajaj SGR."Nu vom vedea de maine rafturile pline de ambalaje SGR", a spus ministrul mediului, in emisiunea Romania Politica, de la Prima News, el precizand ca sticlele normale, fara aceasta sigla, nu sunt introduse in acest ... citeste toata stirea