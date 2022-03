Mircea MANOLACHE - Presedinte COTAR Iasi: "Este momentul sa actionam, nu trebuie sa dormim, preturile la gaze, electricitate si combustibil au luat-o razna! (P)

Buna dimineata, dragii mei!De unde am plecat si unde am ajuns noi ca popor? Fratilor este momentul sa actionam, nu trebuie sa dormim, preturile la gaze, electricitate si combustibil etc. au luat-o razna!Vreau sa cititi concluzia unui prieten sustinuta de mine, sper si de dumneavoastra! Romania in 1989 era o tara independenta din punct de vedere economic, financiar si politic. Nu mai avea de platit tribut nimanui, bugetul de stat inregistra un excedent de 300 miliarde de lei, iar statul ... citeste toata stirea