Miroslava va avea piata agroalimentara

Intruniti in sedinta extraordinara de indata, consilierii locali ai comunei Miroslava au aprobat marti, 7 mai, un proiect de hotarare privind infiintarea unei piete agroalimentare in localitate. Potrivit proiectului, aceasta va fi amenajata in apropierea caminului cultural, valoarea estimata a investitiei ridicandu-e la 1.258.226,07 lei fara TVA. "Pentru realizarea ... citește toată știrea