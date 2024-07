Misavan inaugureaza o noua fabrica la Iasi, in parteneriat cu Quimxel Spania, dupa o investitie totala de 10 milioane de euro si creaza pana la 100 noi locuri de munca

Misavan, unul dintre jucatorii de pe piata produselor profesionale de curatenie din Romania, s-a extins, in parteneriat cu firma spaniola Quimicas Quimxel SL, si a inaugurat o noua fabrica, in urma unei investitii sustinuta in mod egal de ambele companii. Unitatea de productie are o capacitate anuala de 7.200 de tone/an pe ramura detergenti lichizi de uz casnic si industrial, respectiv 700 de tone/an pe ramura produse cosmetice.Proiectul a fost demarat in 2022 si finalizat luna trecuta, fiind ... citește toată știrea