Misiune imposibila pentru procurorii DIICOT. Dosarul cu trafic de heroina, in pericol

In dosarul traficului de heroina in care judecatorii au eliminat 34 de marturii din 35, Parchetul trebuie sa refaca rechizitoriul in 5 zile sau sa-l ia inapoi pentru a reface urmarirea penala. In aceste conditii, acuzatii Nalbaru, Calin si Badilita se pregatesc sa iasa din arestul preventivJudecatorii au cerut procurorilor DIICOT sa faca sita de matase din coada de caine. Dupa ce au constatat nulitatea declaratiilor a 34 din cei 35 de martori din dosarul care ii viza pe capii traficului de ... citeste toata stirea