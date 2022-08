Misterele "Socola": Procurorii cauta 2 hectare de padure de la Sipote, care au disparut in 2 ani de la plantare

Conducerea Institutului de Psihiatrie "Socola" inca mai are de deslusit mistere ramase cadou de la ultimele administratii ale unitatii medicale. Una dintre cele mai ciudate spete este cea a padurii de Paulovnia care a disparut inainte de a fi plantata.Conform unui raport de audit intern intrat in posesia "Ziarului de Iasi", Institutul Socola a vrut sa cumpere in octombrie 2018 aproape 1.400 de butasi de tip Paulovnia, pe care sa-i planteze la sectia exterioara de la Sipote. Scopul era sa ... citeste toata stirea