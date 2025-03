Mita la Primarie!

Un barbat este acuzat de procurorii anticoruptie ca ar fi cerut bani pentru a interveni pe langa functionari de la Primaria Iasi in vederea achizitionarii de spatii la pret subevaluat. Oamenii legii au dispus trimiterea lui in judecata, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta."Inculpatul M.C.V. ar fi pretins de la o persoana, in mod direct, pentru sine, suma totala de 42.270 de euro si 277.149 lei, pe care ar fi primit-o in mai multe transe, ... citește toată știrea