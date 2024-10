Mita la Regionala CFR Iasi

Doi angajati ai Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Calatori Iasi au fost retinuti de procurori, unul pentru dare si celalalt pentru luare de mita. Faptele au fost comise in luna septembrie, inaintea unui examen de absolvire a unui curs de formare profesionala. "In dimineata zilei de 24 septembrie, inculpatul R.G., conductor de tren si cursant al programului de formare profesionala Sef Tren, a dat, in mod direct, inculpatului P.B., instructor regional in cadrul Sucursalei Regionale ... citește toată știrea