Miti, mascota cu blana a CTP Iasi

De aproximativ un an, un ghemotoc cu blana le face angajatilor de la Compania de Transport Public (CTP) Iasi munca mai placuta, oferindu-le pe langa afectiune si tandrete nu de putine ori momente amuzante.Miti, caci asa o cheama pe micuta aventuriera cu blana care si-a gasit caminul mult dorit in spatiile birourilor din cladirea situata pe strada Silvestru, a devenit mascota CTP, fiind o adevarata "vedeta" atat pentru angajati cat si pentru vizitatori. "Miti, asa cum am numit-o cu afectiune, ... citește toată știrea