Mitropolia cauta trei preoti in Iasi, doi pentru parohii nou infiintate

Mitropolia Moldovei si Bucovinei a anuntat ca vor desfasura un concurs intalnit mai rar in lumea bisericeasca din capitala Moldovei: se cauta trei preoti pentru a ocupa posturi la biserici din municipiul Iasi, in cadrul examenului de selectionare dedicat mediului urban cec va avea loc in septembrie.In mod concret, se cauta doi preoti pentru parohii nou in fiintate in oras si un preot co-slujitor pentru parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Galata. Astfel, parohiile nou infiintate, care nu ... citeste toata stirea