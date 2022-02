Moarte cumplita pentru o ieseanca. A fost carbonizata pe o autostrada din Italia

O romanca a murit intr-un accident ingrozitor pe o autostrada din Italia. Masina ei a fost lovita de un autoturism care circula cu viteza pe contrasens si apoi a luat foc. Femeia de 56 de ani a murit carbonizata.Paraschiva Hutu era din comuna Roscani, judetul Iasi, dar de cativa ani se mutase in San Biagio di Callalta, in provincia Treviso. Romanca a lucrat in trecut ca badanta, iar in prezent era angajata la o mare fabrica din Italia.Sambata dimineata, femeia se indrepta catre ... citeste toata stirea