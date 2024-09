Moarte invaluita in mister. O cunoscuta doctorita din Iasi a fost gasita moarta intr-un hotel Bucuresti

Cunoscuta si apreciata doctorita din Iasi, profesoara si la Medicina, a fost gasita moarta in camera unui hotel din Bucuresti, la scurt timp dupa ce a tinut o prelegere la un simpzion medical. Cauza decesului este un mister.Doctorul iesean Gabriela Stefanescu, profesor si la Universitatea de Medicina si Farmacie Iasi, a fost gasita moarta in camera sa de hotel din Bucuresti, unde participa la un simpozion national medical.Femeia in varsta de 56 de ani nu avea urme de violenta pe corp si ... citește toată știrea