Moartea fostului papa Benedict, anuntata azi la ora 12 in toate bisericile catolice din Dieceza de Iasi. Vor suna clopotele

Intreaga comunitatea catolica din Iasi se pregateste de inmormantarea de maine a celui care a fost Papa emerit Benedict al XVI-lea, primul papa care si-a dat demisia din functie in ultimii 600 de ani, ce s-a stins din viata pe 31 decembrie 2022. Astfel, in Episcopia Romano-Catolica din Iasi s-au luat o serie de decizii pentru a marca acest moment.Cea mai vizibila actiune are loc astazi, joi, 5 ianuarie 2023, cand va fi ingropat preotul. De la ora 12.00 vor fi trase clopotele in toate ... citeste toata stirea