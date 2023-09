Jurnalistul Paul Palencsar, care a lucrat la TVR Iasi, a povestit pe Faceboox in ce conditii revoltatoare a murit tatal sau, internat in spital.Postarea lui Paul Palencsar:Tatal meu a murit.Vestea ma gaseste intr-un tren sordid, ce intra in Bucuresti in zorii zilei de 25 ianuarie 2023. Telefonul Spitalului din Baia Mare livreaza scurt. "Condoleante".O saptamana in urmaTatal meu e in sectia Paleative a Spitalului din Cavnic. Lipsa dotarilor e infioratoare. Cer mutarea lui in Baia Mare. ... citeste toata stirea