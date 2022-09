Mobilizare la Ambulanta si in doua spitale pentru salvarea unui barbat care a baut jumatate de litru de antigel

Un iesean a vrut sa isi puna capat zilelor si a baut aproximativ 500 de mililitri de antigel. Barbatul in varsta de 49 de ani a ajuns vineri noapte la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul "Sf. Spiridon", fiind adus de catre familia sa, care a povestit medicilor ca a vrut sa se sinucida.Ulterior a fost transferat la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon", iar acum starea sa este mult ameliorata, norocul sau fiind ca tratamentul a fost instituit rapid. In UPU la Spitalul Sf. ... citeste toata stirea