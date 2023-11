"De la ora 15:45 locuitorii cartierului Bucium vor face o "plimbare" pe pasarela Socola in semn de protest pentru lucrarile aflate in desfasurare si pentru cele ce urmeaza la pasajul Socola. Lucrari care nu au prevazut si variante ocolitoare. Daca acum faceti 30 de min pe bd Poitiers pana in Bularga, ganditi-va ce va fi cand vor incepe lucrarile la pasaj.Asadar alaturati-va celor din Bucium la "plimbarea" de maine pentru a ni se face cunoscute revendicarile", este mesajul care circula pe ... citeste toata stirea