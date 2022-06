Mobilizare pentru donare de sange. Care este starea celor trei angajati Citadin raniti in accident

Cei trei muncitori de la Citadin care au fost raniti in accidentul mortal de joi noaptease afla in continuare internati in spital.Unul dintre ei a fost trimis spre tratament de specialitate la Spitalul de Neurochirurgie, iar al doilea, un barbat de 53 de ani cu fractura de gamba, a scapat de interventia chirurgicala, piciorul fiindu-i fixat cu o atela ghipsata. Cel mai grav este barbatul care a ajuns direct in sala de operatie dupa ce a fost adus de echipajele de prim ajutor.CITESTE SI: ... citeste toata stirea