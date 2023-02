Modernizarea spitalului de copii aproape finalizata. Presedintele Costel Alexe anunta un stadiu realizat de 96% (P)

Lucrarile la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" Iasi sunt aproape finalizate. Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca, in aceasta primavara, se va face receptia, iar spitalul va fi redat in integralitate circuitului medical."Vom reda comunitatii un spital modern, complet reabilitat si adus la standarde europene. Am creat conditiile pentru tratamentul micilor pacienti in siguranta si intr-un mediu adecvat. Am facut pana acum receptia lucrarilor la mai multe tronsoane, ... citeste toata stirea