Modernizarea unui important bulevard iesean s-a scumpit cu 30%. Lucrarea, supusa luni la vot

Costurile pentru modernizarea bld. Poitiers au crescut cu peste 30%. Consilierii locali vor aproba, luni, revizuirea documentatiei tehnice: in mai 2023, devizul arata un necesar 50 milioane lei, in timp ce forma actuala a proiectului prevede o investitie estimata la 66 milioane lei.Conform noului deviz, cheltuielile au crescut in cazul amenajarii terenului, relocarii utilitatilor, studiilor tehnice (inclusiv proiectare) si lucrarilor de modernizare (inclusiv cu partea de organizare de ... citește toată știrea