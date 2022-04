Modernizari la Spitalul Parhon

Spitalul "Dr C.I.Parhon" isi va moderniza, cu bani europeni, sistemul de electricitate si se va dota cu sisteme de alarmare la incendiu. Fondurile europene vor fi accesate printr-un proiect depus in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM).Medicul Ionut Nistor, purtatorul de cuvant al Spitalului "Dr C I Parhon", spune ca prin proiectul "Modernizare instalatii electrice, instalatii pentru fluide medicale si instalatii pentru securitate la incendiu", in valoare de 10,54 ... citeste toata stirea