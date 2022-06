Modificam Codul de Procedura Penala: Audierea minorilor abuzati sexuali se va realiza obligatoriu intr-un spatiu amenajat in acest scop si in prezenta unui psiholog (P)

Deputatele USR, Monica Berescu si Oana Esoiu, propun modificarea Codului de Procedura Penala in cazul audierii minorilor, victime ale abuzurilor sexuale. Se introduce obligativitatea ca audierea minorilor sa fie realizata in toate cazurile in care sunt victime in cauzele avand ca obiect infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale in spatii amenajate special in acest scop si prin intermediul sau in prezenta unui psiholog sau a altui specialist in consilierea victimelor, iar accesul ... citeste toata stirea