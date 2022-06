Modificari importante la examenul de grad destinat asistentilor medicali: se cere anonimizare

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) solicita o serie de modificari in organizarea si desfasurarea examenului de grad principal pentru asistentii medicali generalisti si moase.Proiectul de ordin a fost publicat de Ministerul Sanatatii in transparenta decizionala si modifica Ordinul ministrului Sanatatii nr. 1137/2018. Reprezentantii OAMGMAMR spun ca noile reglementari sunt necesare pentru ca au fost aduse o serie de modificari in ... citeste toata stirea