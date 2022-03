Modificari importante pe Drumul European Iasi-Roman, anul acesta: portiuni cu benzi reversibile (VIDEO)

Se va circula in sistem alternant in zona comunei Baltati si intre Strunga si podul peste Siret. Doar intr-o zi, pe 1 februarie, 7 oameni au murit intr-un grav accident pe E583Drumul european E583 va avea, in premiera, sectoare de circulatie alternanta. Pentru inceput, va fi implementat un proiect pilot pe doua portiuni: zona comunei Baltati si intre Strunga si podul de la Scheia. Solutia a fost testata deja de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in alte ... citeste toata stirea