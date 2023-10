Situata chiar in inima Iasului, Moldova Centerreprezinta un exemplu de excelenta in domeniul cladirilor de birouri Clasa A. Cu o suprafata totala de inchiriere de aproximativ 17.000 de metri patrati, cladirea se remarca prin performantele tehnologice deosebite si prin angajamentul sau ferm fata de sustenabilitate.Sustenabilitate la cel mai inalt nivelMoldova Center detine certificarea BREEAM "Very Good," fiind astfel prima cladire de birouri din Iasi care a abordat cu succes cele mai ... citeste toata stirea