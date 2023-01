Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, in zone din sase judete din Moldova, valabile in orele urmatoare.Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, in zona joasa a judetului Bacau, respectiv in 80 de localitati, in alte 65 de localitati din zona joasa a ... citeste toata stirea