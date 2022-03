Moldovenii de peste Prut, intre frica de razboi si sprijinirea refugiatilor. "Devine tot mai complicat"

Apropierea de zonele in care se duc lupte pe frontul ucrainean face ca starea de spirit din Republica Moldova sa una tensionata, in timp ce societatea de peste Prut este zguduita, la fel ca in intreaga lume, de ceea ce se intampla de circa doua saptamani in Ucraina, dupa invadarea tarii de catre armata rusa. Vulnerabilitatea Republicii Moldova in fata unei eventuale ofensive rusesti si ingrijorarea oamenilor tine si de problemele din regiunea transnistreana, spun romanii si moldovenii de la ... citeste toata stirea