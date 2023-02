Moment istoric, spectacol ieftin. Ieri s-a votat cel mai mare buget din istoria Iasului

Majoritatea politica din Consiliul Judetean, tinuta in frau pentru prezenta 100 la suta, a impus "bugetul politic" pe 2023, dupa cum l-a descris unul din liderii opozitiei.Intrunirea alesilor judeteni convocata pentru adoptarea bugetului pe anul 2023 a inceput cu o prezentare in care presedintele Costel Alexe a impartit cu generozitate, ca de obicei, multumiri in stanga si-n dreapta celor care, de fapt, nu fac altceva decat sa-si indeplineasca obligatiile de serviciu.Sedinta a fost condusa ... citeste toata stirea