Momentul accidentului cu 13 victime de la Iasi. Camionul nu a acordat prioritate in sensul giratoriu VIDEO

Autoritatile au intervinit, joi dimineata, 4 august, la un accident cu victime multiple produs pe DN 28, in localitatea Letcani, judetul Iasi. O camioneta si un microbuz s-au ciocnit. Mai multe persoane au ajuns la spital dupa un accident petrecut joi dimineata la intrarea in Iasi, intre un camion si un microbuz.Potrivit coordonatorului SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, in accident sunt 13 victime, dintre care patru au refuzat transportul la spital."Accident rutier pe DN 28 in localitate Letcani, ... citeste toata stirea