Monalisa, un travestit din Iasi, a murit in direct pe Facebook, in vazul fanilor ei

Monalisa, un travestit din Iasi foarte cunoscut in mediul online, a murit in fata fanilor ei de Craciun. In timp ce facea LIVE, ea a adormit, iar pisica a dat peste o lumanare care a cazut peste niste haine. Fumul rezultat a intoxicat-o mortal pe Monalisa.Prietenii Monalisei care se aflau in fata calculatoarelor au observat in direct cum moare Monalisa si au anuntat politia."In dimineata zilei de 25 decembrie a.c., politia a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul ca un barbat din ... citeste toata stirea