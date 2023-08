Raportul de activitate publicat semestrial reflecta munca pe care o depun in Camera Deputatilor pentru a imbunatati legile existente dar si pentru a scrie unele noi, care sa vina in sprijinul romanilor. Din proiectele pe care le-am sustinut in acest mandat, trei dintre ele au devenit legi. Astfel, in aceasta sesiune au fost adoptate legea consimtamantului cu privire la un act sexual, varsta minima devenind 16 ani, legea prin care se recunoaste vechimea in munca a psihologilor (legea nr. ... citeste toata stirea