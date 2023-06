Legea votata astazi in Parlament, final, ofera victimelor violentei domestice dreptul de a obtine ordine de protectie timp de 12 luni, putand ulterior sa le prelungeasca, si asistenta juridica gratuita si in cazul unui apel, nu doar la prima infatisare.Legea USR, initiata de deputatii Monica Berescu, Oana Esoiu si Beniamin Todosiu si sustinuta de un grup de lucru transpartinice format din doamne deputat a fost votata in unanimitate in ultima sedinta de plen de la Camera Deputatilor."Peste ... citeste toata stirea