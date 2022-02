Monstri cu chip uman - O mama, ajutata de concubinul minor, si-a macelarit pruncul

Incadrarea juridica in cazul femeii din Urecheni, judetul Neamt, care si-a batut copilul de 2 ani pana ce acesta a intrat in coma, va fi schimbata din "rele tratamente aplicate minorului" in "lovituri cauzatoare de moarte" sau chiar "omor". Concubinul femeii, un baiat minor, risca si el sa petreaca ani buni dupa gratii. Asta pentru ca, dupa aproape doua saptamani de agonie, bebelusul de doi ani si jumatate, a murit la Spitalul de Copii din Iasi.Cei de la Spitalul de Copii din Iasi spun ca ... citeste toata stirea