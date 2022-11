Mormantul unui sfetnic francez, consul in Moldova, a fost resfintit de episcopul catolic de Iasi

Preasfintitul Iosif Paulet din Iasi a resfintit mormantul diplomatului francez Victor Place in cursul zilei de luni, 14 noiembrie 2022, aflat in Cimitirul "Eternitatea" din Iasi.La ceremonie au participat Mons. Antoine de Romanet, episcop al Armatei Franceze, Laurence Auer, ambasadoarea Republicii Franceze in Romania, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iasi, dar si alti demnitari si oameni de cultura din tara si din strainatate, conform informatiilor furnizate de Episcopia Romano-Catolica ... citeste toata stirea