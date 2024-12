Mos Craciun asteapta scrisorile copiilor la Opera Iasi

In aceasta perioada a anului, magia sarbatorilor de iarna prinde viata la Opera Nationala Romana din Iasi, unde traditia intalnirii sufletelor curate ale copiilor cu generozitatea lui Mos Craciun continua sa inspire si sa aduca bucurie. In fata impunatoarei cladiri, stralucind in lumina decoratiunilor de sarbatoare, o cutie speciala asteapta cu nerabdare scrisorile pline de vise si dorinte ale celor mici.Cutia fermecata din fata OpereiPana pe 23 decembrie, la ora 20:00, aceasta cutie rosie, ... citește toată știrea