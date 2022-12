Mos Craciun este asteptat la Opera

Opera Nationala Romana din Iasi a informat ca va avea grija si in acest an ca Mos Craciun sa le ofere cadouri deosebite copiilor, motiv pentru care pana pe 23 decembrie in fata sediului Operei va sta o cutie speciala, in care vor putea fi puse scrisori pentru Mosul.Drept cadou, Mos Craciun a pregatit o invitatie ce va fi acordata copilului care ii va scrie cea mai frumoasa scrisoare. Invitatia este pentru doua persoane la spectacolul de balet 'Spargatorul de nuci', de Piotr Ilici Ceaikovski, ... citeste toata stirea