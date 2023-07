PSD tinde sa se prezinte la rampa politica precum AUR- cu o fauna pestrita de infractori bagati pe usa din dos, dar apretati pe parcurs. Se apropie alegerile, orice om conteaza, iar sponsorii cu atat mai mult. In PSD si TSD Iasi a inceput sa dicteze clanul Manolache si cateva beizadele din randul imobiliarilor. Bogdan Cojocaru, presedinte PSD Iasi si reprezentantul Guvernului in teritoriu, garantul suprem al legalitatii in plan local, pare sa nu aiba nicio adiere de moralitate sau retinere ... citeste toata stirea