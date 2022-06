Movila a organizat la Iasi un simulacru de alegeri. Ce zice seful real al PMP Iasi

Petru Movila, fostul sef al filialei PMP Iasi organizeaza astazi alegeri in filiala, desi a fost dat afara din partid de catre noul sef, Cristian Diaconescu.Movila l-a chemat la Iasi si pe Eugen Tomac, fostul presedinte al partidului. Zilele trecute, o decizie a judecatorilor cu privire la apartenenta partidului a aprins spiritele in ambele tabere, atat la nivel national cat si la nivel local. "Simpla decizie a judecatorilor, care desi nu este definitiva, a produs o euforie bahica in gruparea ... citeste toata stirea