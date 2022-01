Muraru: Scandalul de la Iasi, provocat chiar de extremistii neo-legionari de la AUR

Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat, referindu-se la incidentul de la Iasi in care a fost implicat George Simion, ca in timp ce autoritatile au fost prudente, "provocatorii de la AUR" au incercat sa creeze conflicte si violente in preajma acestei zile."Nu am convingerea ca tot scandalul de la Iasi nu a fost provocat chiar de extremistii neo-legionari de la AUR. Sunt metode folosite si in perioada interbelica, si in Germania anilor '30 si in alte locuri. Daca autoritatile ... citeste toata stirea