Palatul Braunstein este, din 19 mai, noua casa a Music GalleryMusic Gallery, proiectul inovator care prezinta muzica jazz sub forma unei expozitii, ajunge la Iasi. Galeria face parte din programul festivalului Romanian Creative Week, evenimentul care reuneste cele mai multe industrii creative, la nivel european, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala.Expozitia va putea fi vizitata la Palatul Braunstein, in perioada 19 mai-18 iunie 2023, iar in cadrul ei publicul ... citeste toata stirea