Mustang Mach-E primeste un update important - crestere a capacitatii de remorcare, incarcare mai rapida si recalibrare a sistemului One-Pedal (P)

Ford Mustang Mach-E dispune acum de o crestere a capacitatii de remorcare la 1.000 kg pentru modelele cu autonomie extinsa, atat in versiunea cu un motor, cat si in cea cu doua motoareIn cadrul actualizarii, confortul la interior a fost imbunatatit, iar calibrarea sistemului One-Pedal a fost adaptata pentru mai multa usurinta in utilizare. De asemenea, incarcarea intre 80-90% din capacitate a fost redusa cu 37 de minute.Ford Mustang Mach-E se vinde in Europa de un an; 88% dintre clienti isi ... citeste toata stirea