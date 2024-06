Muzeul "Mihail Sadoveanu" intra in conservare

Muzeul "Mihail Sadoveanu" va fi scos de pe lista muzeelor ce pot fi vizitate de catre ieseni si turisti si inlocuit cu Muzeul "Nicolae Gane", in cadrul "traseelor culturale" ale orasului.Motivul il reprezinta intrarea in "conservare" a Muzeului "Mihail Sadoveanu" pana la inceperea lucrarilor de consolidare a cladirii, ca urmare a riscului ridicat la seism, un proiect de hotarare in acest sens urmand sa fie supus spre aprobare in cadrul sedintei ordinare de miercuri, 26 iunie, a Consiliului ... citește toată știrea