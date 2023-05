Sambata, 13 mai 2023, in cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au anuntat ca Muzeul Mitropolitan Iasi va fi deschis de la ora 16.00 pana la ora 21.00.La ora 21.00 se permite accesul ultimului vizitator, muzeul inchizandu-se dupa vizita acestora. Organizat in demisolul Catedralei Mitropolitane, un spatiu in intregime subteran, muzeul a fost inaugurat odata cu finalizarea lucrarilor de reabilitare a Ansamblului Mitropolitan. Accesul se face pe ... citeste toata stirea