Municipalitatea ieseana se alatura si in acest an evenimentului Noaptea Muzeelor, care va fi organizat pe 13 mai, intre orele 18,00 si 24,00, cand vor avea loc mai multe expozitii si concerte de camera in institutiile culturale aflate in subordine.Potrivit unui comunicat de presa, pentru Noaptea Muzeelor cei de la Muzeul Municipal 'Regina Maria' Iasi vor organiza evenimente atat in sediul principal, cat si in alte spatii consacrate.Astfel, la Muzeul Municipal 'Regina Maria' vizitatorii pot ... citeste toata stirea