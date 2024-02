Muzica clasica intr-o varianta contemporana la Festivalul Classix 2024. Mii de ieseni au parte de 8 zile de regal muzical

Festivalul Classix 2024 a inceput duminica seara cu "Celestial", un concert in care "Cvartetul cu Pian in La Minor" al lui Gustav Mahler si "Cvartetul cu Pian in Re Major, op. 16" al lui George Enescu au rasunat in Catedrala Romano-Catolica "Sfanta Fecioara Maria Regina" din Iasi. La concertul de deschidere au participat 1.500 de persoane, iar peste 10.000 de spectatori au urmarit transmisiunea live difuzata pe pagina organizatorilor.Pana pe 25 februarie, publicul va putea lua parte la ... citește toată știrea