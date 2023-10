O ieseanca a obtinut din partea judecatorilor angajarea pe perioada nedeterminata. Timp de peste doi ani, ea fusese angajata pe perioada determinata, contractul fiindu-i prelungit succesiv. Argumentul decisiv in fata magistratilor a fost ca, atunci cand postul a fost in cele din urma scos la concurs, nu ar fi avut nicio sansa: sora unei contracandidate facea parte din comisie.In cererea adresata magistratilor Tribunalului, Oana Todica a aratat ca fusese angajata in septembrie 2019 in cadrul ... citeste toata stirea