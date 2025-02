N-a furat nici banii, nici altceva. Doar biletul de tren

Dorian S. e autorul celui mai absurd furt comis in ultimii 30 de ani laIasi. O hotie absolut fara niciun sens, comisa in plina zi, in jurul orei 15.00, pe un peron al Garii de Nord. Pe data de 4 iulie 2023. Italianul Mario M. pleca spre casa, cara dupa el un bagaj cu roti (troller), in care avea haine si multe alte bunuri, cadorui primite de la amicii sai din municipiul moldav. Si-a cumparat bilet de la ghiseu, nimic deosebit.Cum mai avea de asteptat, s-a asezat pe o banca, a scos o carte ... citește toată știrea