Nababul pietelor iesene luat la trei pazeste. Consilierii nu i-au aprobat salariul

Directorul Ecopiata, Cristian Starica, trebuia sa aiba un salariu brut de 9.000 de euro pe luna.Razboiul din Ucraina a adus pace politica in Consiliul Local (CL). Sedinta de ieri a plenului s-a desfasurat in alta cheie fata de cele precedente: consilierii s-au abtinut de la comentarii si atacuri politice, iar schimburile de replici aproape ca au lipsit.De altfel, sedinta a inceput cu un moment de reculegere in memoria victimelor razboiului din tara vecina. In acelasi timp, unul dintre ... citeste toata stirea