NASA anuleaza proiectul unui satelit de monitorizare a gazelor cu efect de sera din cauza costurilor

NASA anuleaza un proiect de satelit care urma sa monitorizeze intensiv gazele cu efect de sera deasupra Americii, deoarece a devenit prea costisitor si complicat, transmite The Associated Press.NASA a anuntat, marti, ca misiunea GeoCarb, care ar fi trebuit sa fie un satelit cu costuri reduse pentru a monitoriza dioxidul de carbon, metanul si modul in care se schimba viata plantelor deasupra Americii de Nord si de Sud, a fost eliminata din cauza depasirii costurilor.Cand a fost anuntata, in ... citeste toata stirea