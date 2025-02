"Nasul" spagar de la CFR a scapat de puscarie!

* mita pretinsa pentru trucarea examenului de sef de tren a fost de 14.000 lei * in dimineata examenului, cursantii nu stransesera toti banii * examinatorul i-a mai pasuit jumatate de ora * timp in care a fost facut denuntul, s-au marcat banii si s-a organizat flagrantul * inculpatul a semnat acordul de recunoastere a vinovatiei, nu mai ajunge dupa gratiiIn perioada 3 iunie - 2 august 2024, 28 de angajati in postul de controlor ai Sucursalei Nationale de Transport Feroviar de Calatori ... citește toată știrea